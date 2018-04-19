Як читати чужі думки по очах?

Зазвичай наші очі «йдуть» за нашими думками, і деколи, просто дивлячись нам в очі, інші люди можуть зрозуміти, про що ми роздумуємо, пише hypnosiscontrol.com. Ви напевно погодитеся, що читати думки іншої людини по її очах є дуже корисним навиком? Завдяки цьому кожен зможе зрозуміти, чи одурюють його або визначити, чи цікаво вашому співбесідникові те, про що ви йому розповідаєте. Цим корисним навиком досконало володіють гравці в покер.

«Очі в очі». Подібний контакт із співбесідником свідчить про те, що він дуже зацікавлений в розмові з вами. Тривалий зоровий контакт може говорити про те, що людина налякана і/або не довіряє вам. Недовгий зоровий контакт — людина стурбована і/або не зацікавлена в бесіді з вами. А повна відсутність зорового контакту свідчить про повну байдужість вашого співбесідника до вашої розмови.

Людина дивиться вгору. Підняті вгору очі є ознакою прояву презирства, сарказму або роздратування, адресованого вам. В більшості випадків подібний «жест» означає прояв поблажливості.

Якщо людина дивиться у верхній правий кут, він візуально уявляє собі картинку, що зберігається в пам`яті. Попросіть кого-небудь описати зовнішність якоїсь людини, і ваш співбесідник обов`язково підніме очі вгору і подивиться управо.

Якщо людина відводить очі у верхній лівий кут, це свідчить про те, що вона наочно намагається собі щось уявити. Коли ми намагаємося використовувати свою фантазію для того, щоб зорово «намалювати» якусь картинку, ми піднімаємо очі вгору і дивимося вліво.

Якщо ваш співбесідник дивиться праворуч, це означає, що він намагається пригадати щось. Спробуйте попросити кого-небудь пригадати мелодію пісні, і людина обов`язково кине погляд праворуч.

Дивлячись ліворуч, люди придумують звуки. Коли людина уявляє собі якийсь звук або складає нову мелодію, вона дивиться ліворуч. Попросіть кого-небудь уявити звук гудка машини під водою, і він неодмінно погляне ліворуч.

Якщо ваш співбесідник опускає очі і дивиться праворуч, ця людина веде так званий «внутрішній» діалог з собою. Ваш співбесідник може обдумувати щось сказане вами, або може роздумувати над тим, що сказати вам далі.

Якщо людина опускає очі вниз і дивиться ліворуч, вона думає про своє враження, одержане від чого-небудь. Запитайте співбесідника, які почуття він переживає в свій день народження, і перш ніж відповісти вам, людина опустить очі і погляне ліворуч.

Опустивши очі, ми показуємо, що відчуваємо себе не дуже комфортно або навіть збентежено. Часто, якщо людина соромиться або не хоче розмовляти, опускає очі. У азіатській культурі не дивитися людині в очі, опустити погляд вниз при розмові із співбесідником є нормою.

Ці «правила» зазвичай дотримуються всіма нами. Але лівші роблять все навпаки: мається на увазі, по горизонталі...

Як визначити, що вам брешуть? Немає абсолютно вірного алгоритму, по якому можна визначити, бреше ваш співбесідник, чи ні. Кращий варіант – поставити елементарне питання, наприклад, «якого кольору твоя машина?». Якщо людина підніме очі і погляне управо (або вліво, якщо він лівша), то йому цілком можна вірити. Таким чином, в майбутньому можна зрозуміти, одурюють вас або ж ні.

Наприклад, розповідаючи вам про те, що відбулося в класі, ваш друг дивиться праворуч; кажучи про свої канікули, він постійно піднімає очі вгору і кидає погляд праворуч. Швидше за все, все сказане ним – правда. Але коли він ділиться з вами враженнями про прекрасну дівчину, яку він зустрів днями, і його очі спрямовані у верхній лівий кут, ви можете зробити висновок, що він явно «прикрашає».

Навчившись контролювати свій погляд, людина може примусити інших беззастережно вірити їй. (Як же можна збрехати, дивлячись людині прямо в очі?)

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