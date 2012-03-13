Пошуки зниклого на Ельбрусі громадянина України тривають

У МЗС України заявляють, що пошуки зниклого під час сходження на Ельбрус громадянина України тривають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Пошуково-рятувальні роботи зниклого громадянина України продовжуються, хоча зараз і з меншою інтенсивністю», - сказав він і нагадав, що попередні пошуково-рятувальні роботи із залученням технічних засобів, у тому числі гелікоптерів, результатів не принесли.

Питання залишається на контролі керівництва МНС Кабардино-Балкарської республіки (РФ).

За словами О.ДИКУСАРОВА, за даними Генконсульства України у Ростові-на-Дону, в регіоні пошукових робіт перебуває сестра зниклого українця.

Як повідомляв УНІАН, у сходженні на найвищу вершину Європи брали участь дві українські групи загальною чисельністю 11 осіб.

2 березня під час спуску на висоті близько 5,2 тис. м в умовах негоди збилися з маршруту двоє альпіністів - Роман КУЦИЙ із Дніпропетровська і Денис ЛИСОВ із Києва. Керівник дніпропетровської групи Марія Хитрикова залишилася їх чекати.

3 березня був знайдений і госпіталізований Р.КУЦИЙ.

4 березня на схилі Ельбрусу було виявлено тіло 21-річної М.Хитрикової.

Пошуки Д.ЛИСОВА тривають.