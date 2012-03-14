Лікувальні властивості кориці

Кориця — одна з найпопулярніших спецій в кулінарії. Крім відмінних смакових характеристик, кориця має ще і цілий спектр лікувальних властивостей.

Ефірна олія кориці є одним з основних компонентів в ліках від застуди, її додають в зігріваючі мазі і ліки від захворювань шлунково-кишкового тракту.

Властивості кориці:

•сприяє підвищенню апетиту і нормалізації роботи травної системи

•стимулює роботу печінки, нирок і жовчного міхура

•підвищує працездатність

•зміцнює нервову систему

•поліпшує настрій

•допомагає боротися з депресією

•має антисептичну, протибактерійну, жарознижуючу і сечогінну дію

Учені довели що, регулярне вживання кориці покращує засвоюваність цукру і знижує рівень глюкози, триглицеридів і «поганого» холестерину в крові, що особливо важливе при цукровому діабеті.

Також вживання кориці сприяє зниженню ваги.

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