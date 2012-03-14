Лікувальні властивості кориці
Сприяє зниженню ваги…
Кориця — одна з найпопулярніших спецій в кулінарії. Крім відмінних смакових характеристик, кориця має ще і цілий спектр лікувальних властивостей.
Ефірна олія кориці є одним з основних компонентів в ліках від застуди, її додають в зігріваючі мазі і ліки від захворювань шлунково-кишкового тракту.
Властивості кориці:
•сприяє підвищенню апетиту і нормалізації роботи травної системи
•стимулює роботу печінки, нирок і жовчного міхура
•підвищує працездатність
•зміцнює нервову систему
•поліпшує настрій
•допомагає боротися з депресією
•має антисептичну, протибактерійну, жарознижуючу і сечогінну дію
Учені довели що, регулярне вживання кориці покращує засвоюваність цукру і знижує рівень глюкози, триглицеридів і «поганого» холестерину в крові, що особливо важливе при цукровому діабеті.
Також вживання кориці сприяє зниженню ваги.