Антицелюлітна дієта
Яких продуктів остерігатися, як чуми?..
Горбиста "апельсинова кірка", яка ховає прекрасні стегна й сідниці - ось джерело поганого настрою для багатьох шанувальниць бікіні, проте чи може антицелюлітна дієта врятувати вас від цієї напасті, як запевняють лікарі?
Якщо ви страждаєте від ефекту "апельсинової кірки", знайте, що ви не самотні - цій напасті піддається приблизно 90% жіночого населення планети, хоча вона більш поширена серед мешканок Європи і Америки.
Більш того, целюліт не розуміє, кого вразити: товстушку або модель, спадкоємицю багатомільйонної імперії або дівчину з багатодітної родини - від цього лиха не захищені навіть знаменитості.
Що таке целюліт?
Целюліт - всього-навсього відкладення звичайного жиру, однак з віком волокна, що з`єднують шкіру з м`язами, скорочуються і товщають, внаслідок чого під шкірою вгадуються дрібні шматочки.
Багатомільярдна індустрія краси поспішила скористатися цією поширеною проблемою - у будь-якому косметичному магазині в будь-якому куточку світу ви неодмінно знайдете антицелюлітний засіб - лосьйон, крем або навіть таблетки. Однак чи існує більш простий і дешевий спосіб позбутися целюліту?
Відмова від улюбленої їжі і постійне недоїдання навряд чи вирішать цю проблему, проте правильне харчування, споживання (ви, напевно, здогадалися) великої кількості води і регулярні заняття фітнесом врешті-решт дадуть відчутний результат.
Антицелюлітна дієта
Отже, прийшов час забути про чіпси, тістечка і хот-доги - якщо, звичайно, ви справді хочете позбутися від "апельсинової кірки".
Хоча целюліт в рівній мірі вражає як повних, так і худих жінок, у людей з надмірною вагою ця проблема стоїть гостріше. Однак не слід впадати в крайнощі і сідати на дуже сувору дієту - занадто інтенсивне схуднення призведе до втрати м`язової тканини, що лише підкреслить всі нерівності. Головне - збалансована дієта.
Дієта: рекомендовані продукти
Можете вдосталь наїдатися багатими клітковиною продуктами - квасолею, сочевицею, фруктами, овочами, чорним хлібом, макаронами і спагетті і коричневим рисом; пісним м`ясом - курчам і індичатиною, а також смаженою або запеченою рибою.
У щоденний раціон також можна включити низькокалорійний йогурт і молоко, але в помірній кількості, так само як і гарбузове й соняшникове насіння та горіхи - джерела здорових жирів. Намагайтеся їсти натуральну їжу, максимально просту у приготуванні, тобто не ваш звичайний сніданок з бутербродів.
Дієта: заборонені продукти
Очищених продуктів таких як рафінований цукор, білий хліб, білий рис і вермішель, жирне м`ясо і продукти, що містять гідрогенізовані жири, наприклад, торти та випічка, остерігайтеся як чуми.
"Правильні продукти", як правило, містять багато клітковини або є діуретиками (допомагають вивести з організму надлишок рідини), тобто вони сприяють виведенню з організму токсинів. А "неправильні продукти" просто блокують токсини всередині.
Заняття фітнесом проти целюліту
Займіться спортом - і ваше тіло віддячить вам, спалюючи всі непотрібні запаси жиру. Чудово, що ви займаєтеся ходьбою, їздою на велосипеді та іншими вправами, які поліпшують роботу серцево-судинної системи, однак не забувайте і про навантаження на м`язи.