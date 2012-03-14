Кальцій і вітамін D допомагають худнути

Кальцій і вітамін D впливають на метаболізм в організмі людини, тобто, на її вагу, прийшли до висновку учені з університету Куртин в Перте.

В ході дослідження учені з Австралії з`ясували, що речовини кальцій і вітамін D прискорюють окислення жиру після прийому їжі. Кальцій бере участь в придушенні ферментів, які стимулюють накопичення жирів, а, крім того, збільшує втрату енергії за рахунок виведення жирів з організму. Вітамін D збільшує чутливість до інсуліну, що відбивається на об`ємі і окисленні їжі, що вживається.

Механізм дії речовин поки до кінця не зрозумілий, тому потрібні додаткові дослідження. Проте на даному етапі експерти прийшли до висновку, що кальцій і вітамін D беруть участь в спалюванні калорій.

newsland.ru