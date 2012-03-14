У Японії після землетрусу оголошено загрозу цунамі

Землетрус магнітудою 6,8 стався сьогодні на північному сході Японії, оголошено загрозу цунамі, передає РІА «Новости» з посиланням на геологічну службу США.

За даними сейсмологів, епіцентр землетрусу розміщувався за 260 кілометрів на південний схід від портового міста Кусіро на острові Хоккайдо. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 10 кілометрів.

За даними геологічної служби, через кілька секунд після землетрусу в тому самому районі стався ще один підземний поштовх магнітудою 6,8.

Національне Метеорологічне агентство Японії оголосило попередження про загрозу виникнення цунамі в префектурах Аоморі та Івате на острові Хоккайдо, при цьому висота спричинених стихією хвиль становитиме, за прогнозом, не більш як півметра.

Рік тому, 11 березня 2011 року, на північному сході Японії стався землетрус магнітудою 9,0, який одержав офіційну назву Великого землетрусу. Він викликав цунамі, висота якого досягала 30-40 метрів. У результаті стихійного лиха загинули і зникли безвісти понад 19 тисяч осіб. Майже 380 тисяч будинків були знищені або частково зруйновані.