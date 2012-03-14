М'ясо забирає у людини роки життя

Раціон, багатий яловичиною і бараниною, скорочує тривалість життя, підвищуючи ризик раку і проблем з серцем, мовиться в роботі Гарвардської медичної школи. Робота опирається на обстеження більш як 120000 осіб.

Учені пропонують замінити м`ясо рибою, куркою і горіхами. Правда, Британська кардіологічна асоціація стверджує, що в рамках збалансованої дієти м`ясо безпечне. Також краще готувати м`ясо на грилі.

За підрахунками фахівців, додавання в щоденний раціон додаткової порції м`яса підвищувало ризик смерті на 13%, ризик смертельної серцево-судинної хвороби - на 18%, а ризик смерті унаслідок раку - на 10%. Якщо м`ясо оброблене, ризик смерті ще більше підвищувався (в цілому на 20%, на 21% - для ризику смерті від хвороб серця і на 16% - для ризику смерті від раку).

Можливо, насичені жири, що містяться в м`ясі, негативно позначаються на здоров`ї серця, а сіль в обробленому м`ясі теж робить вплив на ризик хвороб серця через підвищення тиску.

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