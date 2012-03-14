Cьогодні в Японії сталося кілька землетрусів магнітудою більш як 6 балів.

Як передають РІА «Новости» з посиланням на метеорологічне бюро Японії, перше, магнітудою 6,8, спричинило за собою цунамі заввишки 10 сантиметрів. Магнітуда другого становила 5,9. Третій землетрус магнітудою 6,1 стався на сході Японії.

Попередження про загрозу цунамі на даний момент не надходило. Інформація про жертви і руйнування не наводиться.

Як повідомлялося, 11 березня минулого року в Японії стався сильний землетрус магнітудою 9,0. В результаті підземних поштовхів і цунамі тоді загинуло і зникло безвісти більш як 19 тис. чоловік. Майже 380 тис. будинків було знищено або вони одержали руйнування.

Цунамі стало причиною аварії на АЕС "Фукусіма-1", повна ліквідація якої займе 30-40 років. В результаті аварії район у радіусі 20 кілометрів від станції став зоною відчуження.