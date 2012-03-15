Як прискорити загоєння ран

Трапляється, що дріб`язкова рана довго не заживає. Існує маса перевірених способів, як справитися з цією проблемою.

Швидкому загоєнню ран сприяють марлеві примочки, кожну з яких по черзі на 30 хвилин прикладають до рани. Спочатку приготуйте блідо-рожевий марганцевий розчин, змочіть марлю і накладіть на рану. Через півгодини розведіть аптечну настоянку календули 1:1 кип`яченою водою, змочіть марлю вже в цьому розчині, прикладіть до рани, а через 30 хвилин змініть на примочку з настоєм евкаліпта (продається в аптеці).

Щоб його приготувати, треба щіпку рослини залити в емальованій каструлі 0,5 л кип`ятку, довести до кипіння і прокип`ятити 5-10 хвилин на слабкому вогні. Зняти з плити, остудити, процідити і використовувати для примочки.

Так і чергувати накладення примочок, тільки у жодному випадку не накривати їх ні целофаном, ні компресним папером, щоб рана не запарилася.

При загоєнні легких і середніх опіків застосовують лавандову або обліпихову олію. Ці олії допомагають рані швидше затягнутися, а також не дозволяють сформуватися рубцю. Крім того, в аптеках зараз є новітні розробки мазей на основі бета-каротину, які також сприяють швидкому загоєнню ран. При механічних пошкодженнях шкіри не забудь в першу чергу обробити рану, оскільки інфекція перешкоджає її швидкому загоєнню.

orthodox.od.ua