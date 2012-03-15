Чим корисна олія чайного дерева

Чайне дерево продукує одне з найбільш цінних ефірних олій. З давніх часів вона відома як ліки від всіх недуг.

Використовується практично проти всіх видів інфекційних і інших захворювань, має широкий спектр лікувальних властивостей — потогінні, антимікробні, антисептичні, протигрибкові, інсектицидн, відхаркувальні і стимулюючі.

Чайне дерево вперше згадується в 1770 році, коли капітан Джеймс Кук висадився з корабля Британського королівського флоту «Endeavour» на південно-східному побережжі Австралії. Під час досліджень цієї області Кук зустрічав густі гаї дерев з пахучим листям. Він назвав ці дерева «чайними рослинами». Аборигени використовували ці чайні рослини для лікування кашлю, застуди і шкірних захворювань.

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