Як вдома позбутися ластовиння?

Натираємо солодкий перець на тертушці й наносимо на очищену шкіру на 30 хвилин. Змиваємо холодною водою і втираємо живильний крем за типом шкіри.

Петрушку пропускаємо через м`ясорубку й накладаємо тонким шаром на очищену шкіру обличчя на 20-30 хвилин. Змиваємо холодною водою й наносимо на вологу шкіру живильний крем.

Полуницю, суницю або чорну смородину потрібно стовкти й накласти на обличчя. За півгодини змиваємо теплою водою.

Якщо багато ластовиння, а шкіра жирна і смаглява, то щодня перед сном добре протирати шкіру соком лимона. Для цього розбавити 2 чайні ложки соку лимона половиною склянки води.

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