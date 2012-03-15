Як вдома позбутися ластовиння?
10:12, 15 березня 2012Зарубіжні новини
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Натираємо солодкий перець на тертушці...
Натираємо солодкий перець на тертушці й наносимо на очищену шкіру на 30 хвилин. Змиваємо холодною водою і втираємо живильний крем за типом шкіри.
Петрушку пропускаємо через м`ясорубку й накладаємо тонким шаром на очищену шкіру обличчя на 20-30 хвилин. Змиваємо холодною водою й наносимо на вологу шкіру живильний крем.
Полуницю, суницю або чорну смородину потрібно стовкти й накласти на обличчя. За півгодини змиваємо теплою водою.
Якщо багато ластовиння, а шкіра жирна і смаглява, то щодня перед сном добре протирати шкіру соком лимона. Для цього розбавити 2 чайні ложки соку лимона половиною склянки води.
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