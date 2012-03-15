Прогноз для метеочутливих людей на 15 березня

В Україні атмосферний тиск продовжує зростати, що і може стати причиною погіршення самопочуття у метеозалежних людей і в першу чергу - у гіпертоніків. У них можуть спостерігатися головні болі і болі в області серця. Для людей з нервовими та психо-емоційними розладами основним несприятливим чинником буде поривчастий вітер.

У перехідні періоди можливі сезонні загострення захворювань суглобів, бронхів, серця, судин.

На більшій частині України сьогодні утримається погода спастичного типу зі значними перепадами температури від дня до ночі, що несприятливо для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання і має схильність до мігрені.

Негативний вплив погодних факторів може посилити обурений геомагнітний фон.

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