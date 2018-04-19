В чому принада роздільного харчування?
У цього метода безліч шанувальників і послідовників: його дотримуються зірки кіно і телебачення, маса людей, охочих схуднути...
Ми продовжуємо розбирати дієти і сьогодні поговоримо про те, що вже багато десятиліть займає перші місця в рейтингах популярності - про роздільне харчування.
У цього метода безліч шанувальників і послідовників: його дотримуються зірки кіно і телебачення, маса людей, охочих схуднути, і ті, хто піклується про своє здоров`я. Причому методика витримала випробування часом, адже кілька років тому вона відзначила свій ні багато, ні мало сторічний ювілей!
Озираючись назад
Поради по роздільному харчуванню деяких продуктів і страв ми зустрічаємо ще у лікарів далекого минулого як західної та східної медичної традиції.
Наприклад, знаменитий Авіценна категорично не рекомендував поєднувати жирну і солону їжу, у чому, до речі, лікарі сучасності з ним цілком солідарні. Але ці заборони, не дуже численні, звичайно, не стосувалися таких речовин, як білки, жири і вуглеводи, про яких медики в старовину і гадки не мали.
В кінці XIX століття медична наука зробила стрибок у розвитку, багато відкриттів було зроблено в області фізіології людини, у тому числі фізіології травлення. Визначилася роль основних компонентів їжі, виявили, що білки, жири і вуглеводи перетравлюються різний час, за допомогою різних травних соків і надалі засвоюються по-різному.
Американський лікар-натуропат Говард Хей поклав початок теорії про роздільне харчування, а трохи пізніше, на початку ХХ століття, його співвітчизник Герберт Шелтон розвинув теорію і став активно застосовувати її на практиці.
Примітно, що Шелтон, чиїми книгами про здоровий спосіб життя багато років захоплювався світ, базової медичної освіти не мав! Правда, він активно вивчав натуропатію, хіропрактику, Аюрведу та інші напрямки нетрадиційної медицини і навіть випустив семитомну працю, присвячену правильному способу життя, фізичним вправам, статевому вихованню, теоріям здоров`я і хвороби, правильному харчуванню.
Втім, чому дивуватися: навіть у наше освічене століття обиватель нерідко прислуховується до різноманітних горе-цілителів, пачками скуповуючи їх брошури і з ентузіазмом проводячи над собою сумнівні експерименти.
Герберт Шелтон був, безумовно, харизматичною особистістю, мав вроджений дар переконання і писав легкою, навіть захоплюючою мовою. Недарма його книгами зачитуються донині. І, можливо, сам стиль викладу і переконання автора в правоті своєї ідеї більше привертають до роздільного харчування, ніж сама ефективність методики. У чому ж її суть?
Розділяй і володарюй
Отже, кожен (хто, звичайно, не дуже міцно спав на уроках анатомії в школі) знає, що у перетравлюванні їжі беруть участь декілька ферментних систем.
Ферменти шлункового і кишкового соків, жовчі, соку підшлункової залози перетравлюють різні компоненти їжі: білки, жири, вуглеводи, клітковину. По теорії роздільного харчування, якщо в організм надходить однорідна їжа, ферментні системи працюють найбільш ефективно, якщо їжа змішана, то системи починають заважати одна одній.
Тут уже виникають всякі гидоти: бродіння і гниття в шлунку, отруєння організму, порушення травлення і подальшого обміну речовин.
Щоб цього уникнути, потрібно дотримуватися складної системи комбінацій продуктів, по якій несприятливими вважаються наступні комбінації:
•білок - білок: не можна вживати два концентрованих білкових продукти разом, наприклад, яйця і м`ясо, сир і горіхи;
•білок - жири: олія та масло не поєднуються з м`ясом, яйцями, сиром;
•вуглеводи - жири: хліб або кондитерські вироби - з рослинним маслом, вершками, виключення робиться лише для хліба з маслом;
•кислота - білок: кислі фрукти не можна вживати з м`ясом, яйцями;
•цукор - крохмаль: варення, джем і цукор - з хлібом, картоплею, обробленими крупами;
•крохмаль - крохмаль: можна їсти тільки один вид вуглеводної їжі в один прийом;
•кавун, диню і молоко вживати окремо від будь-яких інших продуктів.
Крім того, бажано якомога менше піддавати продукти тепловій обробці, зменшити вживання закисляючих продуктів: м`яса, риби, ковбас, яєць, солодощів, кави і алкоголю - і віддавати перевагу відлужнюючим: фруктам і овочам.
Прихильники роздільного харчування переконані: якщо дотримуватися всіх правил, то самопочуття буде хорошим, вага - завжди в нормі і багато хвороб обійдуть вас стороною. Але...
Чи так все насправді?
Коли Герберт Шелтон створював свою теорію, він керувався у тому числі й роботами нашого вченого І.П. Павлова. Символічно, що саме учень великого фізіолога, який працював у тому ж інституті, але в більш пізній час теорію роздільного харчування спростував.
У численних дослідах професор І. П. Разенков переконливо довів, що не роздільне, а саме змішане харчування - найбільш фізіологічне для людини. Він і його послідовники виявили, що роздільне вживання білкової, жирової і вуглеводної їжі гальмує активність ферментних систем, а якщо вживати їжу змішану, то поживні речовини засвоюються набагато краще.
Згодом вчені багатьох країн світу підтвердили висновок російських дослідників, проте їх наукові роботи так і залишилися науковими: настільки широкою популярністю, як книги Шелтона і Хея, вони не набули.
Сьогодні багато ми знаємо про фізіології травлення, і з позиції цих знань можна сказати наступне:
1. Ніяких процесів гниття або бродіння в шлунку бути не може, так як це процеси мікробіологічні і для них потрібні певні мікроби, не здатні вижити в кислому вмісті шлунка.
2. Перетравлювання їжі - це функція шлунку, кишечника, шлунок лише готує їжу до подальшого переварювання. Шелтон робив особливий наголос саме на шлунковому травленні змішаної і роздільної їжі.
3. Наша травна система здатна сама аналізувати склад їжі вже тоді, коли та потрапила в ротову порожнину.
Тобто ми тільки поклали шматочок в рот, а організм починає виробляти відповідні ферменти, причому для перетравлювання білків, жирів і вуглеводів вони виробляються саме в тій пропорції, у якій ці компоненти присутні в даній їжі. До речі, цікавий такий приклад.
Як вже було сказано, Шелтон не рекомендував поєднувати білки з жирами. Учені довели, що білки не тільки не погіршують перетравлювання жирів, але і активізують вироблення підшлунковою залозою ліпази - ферменту для їх розщеплення.
Нарешті, варто згадати, що традиційні кухні народів світу - зразки саме змішаного харчування.
Візьмемо український борщ або російську солянку, китайську локшину зі свининою або узбецький плов, знамениті французькі салати та італійську піцу, та що там говорити, практично в жодній кулінарній традиції роздільного харчування не дотримуються.
Якщо вірити теорії Шелтона, людство давно повинно було припинити існування через жахливі шлункові захворювання та інші хвороби, пов`язані з порушенням обміну, проте цього не сталося.
Можна навести ще багато аргументів проти роздільного харчування, але, думаю, і так ясно, що теорія неспроможна і ніякої наукової критики не витримує.
А мені допомагає!
Таку фразу дійсно часто можна почути від шанувальників роздільного харчування, які не бажають відмовлятися від нього навіть під впливом найбільш переконливих доказів. У чому ж справа?
Почнемо з ефекту плацебо: відносно роздільного харчування він дуже сильний. Інформація взята з книг Шелтона, Хея або їх послідовників дає досить потужну установку, особливо людям, далеким від поглибленого знання медицини.
Крім того, деяким на роздільному харчуванні дійсно вдається схуднути: це пов`язано з тим, що організм витрачає набагато більше енергії на засвоєння однотипної їжі.
І найголовніше: і у Шелтона, і у Хея, крім рекомендацій з роздільного харчування ми зустрічаємо наступні:
•не ходити в магазин голодними;
•не їсти після 20 годин вечора;
•уникати рафінованих продуктів і фаст-фуда;
•їсти якомога більше свіжих овочів та фруктів;
•вживати натуральні злаки, хліб з висівками, нежирні молочні продукти;
•скорочувати порції уживаних страв вдвічі;
•їсти повільно, прислухаючись до почуття насичення;
•обмежувати вживання солі;
•займатися спортом або витрачати калорії іншим способом.
Саме ті, хто дотримуються цих рекомендацій, а не тільки принципу роздільності, і отримають максимальний ефект. Але ж всі ці поради ми зустрічаємо і тоді, коли мова йде про здорове (або раціональне) харчування. Якщо їм слідувати, то самопочуття буде хорошим, навіть якщо у вашій тарілці регулярно сусідять м`ясо з картоплею.
На завершення хотілося б відзначити, що тим, хто вже дотримується роздільного харчування, але, прочитавши цей матеріал, захоче змінити свій раціон цього робити не слід. Справа в тому, що вже через 6 - 8 місяців роздільного харчування організм людини втрачає здатність нормально перетравлювати змішану їжу.
Різке повернення до звичайного раціону у таких людей може викликати погіршення самопочуття: болі в животі, порушення стільця, підвищене газоутворення, нудоту й інші неприємні симптоми.
Уникнути цього можна лише в тому випадку, якщо перестроювання харчування з роздільного на змішане відбувається поступово, і дуже повільно. Адже щоб організм знову придбав здатність засвоювати змішану їжу, може знадобитися більше півроку.