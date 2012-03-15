У Польщі протестувало проти підвищення пенсійного віку

Кілька тисяч поляків у середу ввечері протестували у Варшаві проти планів уряду зрівняти для чоловіків та жінок пенсійний вік та підвищити його до 67 років.

Як передає кореспондент УНІАН, організатором протесту виступила найбільша опозиційна партія у Польщі «Право і справедливість» (PiS), якій вдалося зібрати на акцію від 2 до 5 тисяч учасників.

Лідер PiS Ярослав КАЧИНСЬКИЙ заявив на мітингу, що представники партії влади говорили, що не інформували про плановану пенсійну реформу напередодні останніх парламентських виборів восени 2011 року, бо програли би їх.

«Поляків обманули. Ми будемо протестувати проти так званої реформи та інших подій, котрі мають місце в нашій державі», - сказав Я.КАЧИНСЬКИЙ, якого цитує партійний веб-сайт.

Група демонстрантів із плакатами та скандуванням пройшла однією із центральних вулиць Варшави до будинку Кабінету міністрів Польщі, де показала урядовцям символічну «червону картку».

PiS заявляє, що поляки повинні самі вирішувати, чи хочуть вони виходити на пенсію пізніше, а не в примусовому порядку, як це пропонує уряд.

Польський Кабінет міністрів у спеціально підготовленій презентації з питань пенсійної реформи пояснює необхідність підвищення пенсійного віку всезростаючим числом пенсіонерів при зменшенні кількості працівників.

За оцінками уряду, дефіцит пенсійного фонду Польщі у випадку збереження пенсійного віку в країні зросте в 2030 році на 75% до понад 20 мільярдів доларів, котрий доведеться фінансувати за рахунок нових боргів, збільшувати податки або зменшувати пенсії.

За даними презентації, серед 27 держав Євросоюзу, в який з 2004 року входить Польща, пенсійний вік ще не підвищили щонайменше до 65 років, крім поляків, лише латвійці.

Згідно з чинним законодавством, польські жінки можуть виходити на пенсію в 60 років, а чоловіки в 65.