Метеозалежність: серйозна хвороба чи симуляція?

При зміні сезонів року чимало людей скаржаться на занепад сил і зниження працездатності. Сезонні зміни погоди спричиняють різке зростання кількості людей із хворим серцем та судинами. Для таких пацієнтів метеозалежність - важливий фактор. Лікарі зазначають, що такі хворі зазвичай уважно стежать за прогнозами погоди.

Нині нема жодної людини, яка не скаржилася б на погоду. І винні тут не спека чи холод, пекуче сонце чи дощ. Річ у тому, що слабкість і нездужання – постійні супутники людей – прийнято списувати саме на «підступну» погоду. Одні люди долучаються до нарікань, інших це дратує. Думки щодо впливу зміни погоди на людський організм – діаметрально протилежні. Хто ж все-таки має рацію пояснить лікар-терапевт Мирослава БУЗЬКО.

Холод впливає на психіку

Проаналізуймо своє самопочуття. І перед дощем, і перед снігопадом у більшості людей ломить кістки. Зрозуміло, що різке похолодання нікому не приносить приємних емоцій, але, виявляється, воно ще негативно позначається на людському організмі. Свого часу російські лікарі досліджували здоров’я людей, які виїхали до Крайньої Півночі. З`ясувалося, що їх у них спостерігалося погане самопочуття, допікала нудьга, вони замикалися в собі. Адаптація до суворих умов проходила довго і болісно.

Велося спостереження і за тими, хто з народження жив на Крайній Півночі. Вчені дійшли висновку, якщо б "північний" абориген переїхав до середньої смуги Росії, він міг би померти. Захисні сили організму мешканців Півночі були настільки зношені, що сил на акліматизацію йому просто не вистачало.

Клімат здатний впливати на особливості характеру людини та її поведінку залежно від того, в якому кліматичному поясі людина мешкає. Не випадково вважають, що сибіряки спокійніші, урівноваженіші, а мешканці Півдня зазвичай темпераментні.

Цікаве спостереження одного психіатра, який, вперше зустрівшись з мешканцями одного з дуже холодних регіонів, спочатку прийняв їх за психічно хворих. Для цього діагнозу були усі симптоми - люди поводили себе незвично порівняно з іншими.

"Люди-барометри"

Феномен впливу погоди на людський організм вивчають вже дуже давно. Спостереження виявили, що в нашій країні від погодних умов залежать близько 35% дорослого населення. Симптоми цієї залежності - мігрень й інші види головного болю. Вони можуть спостерігатися при найменшій зміні у погоді. Під час погодних коливань - різкому зростанні або зниженні температури, найчастіше трапляються напади у тих, хто страждає на захворювання легень, нирок.

Якщо насувається теплий фронт повітря, то не виключено, що ви погано спатимете, відчуєте, що вам складно зосередити свою увагу. Людям з високим або низьким артеріальним тиском, а також тим, які страждають на стенокардію або перенесли інфаркт, багато клопоту завдають низький тиск повітря, дощ і навіть набридлива мжичка. Завжди відчувають зміни погоди хворі на ревматизм. Вони як барометри, які передбачають погоду краще за будь-який Гідрометцентр.

Відповідальна - сонна артерія

Тож який орган відповідає в нашому організмі за те, щоб реагувати і регулювати все, що пов`язане зі змінами у довкіллі? Фахівці припускають, що своєрідні "антени", що вловлюють погодні зміни, розміщені на стінках сонної артерії. Якщо тиск у судинах раптово падає, це зумовлює рефлекс убезпечення організму від колапсу кровообігу. Сигнал про це, через спинний мозок, передається у кору великих півкуль. З одного боку, це рятує організм від повної зупинки кровообігу. З іншої – істотно позначається на стані і самопочутті. Такі процеси можуть відбуватися в організмі і за несподіваного потеплення, і за різкого похолодання. Відновити бадьорість допомагають елементарні заходи, про які ми часто забуваємо. Намагайтеся висипатися, регулярно харчуватися (бажано їсти гаряче, хоч раз на день) і давати тілу хоча б мінімальне навантаження: робіть зарядку вдома або двічі-тричі на тиждень відвідуйте спортзал.

Додадуть енергії і будь-які водні процедури: контрастний душ, басейн, ванна з ароматними оліями цитрусових. Допоможе зберегти бадьорість вживання вітамінів групи В, аскорбінки, магнію, селену і кальцію. За призначенням лікаря можна також вживати ноотропні препарати, що покращують роботу мозку. Людина - істота світлолюбна. Коли нам достатньо світла, ми почуваємося спокійно і комфортно, а у сутінках та в темноті відчуваємо незрозумілу тривожність і втому. Починаємо хандрити, скаржитися на депресивний стан. Тому прислухайтеся до порад психотерапевтів: більше гуляйте, поки надворі ще видно, а вдома встановіть потужні лампи денного світла - адже незабаром світловий день стане зовсім коротким.

Позбудьтеся токсинів

Це одна з точок зору на те, як ми залежимо від погоди. Але є ще й інші погляди на це питання. Деякі учені пояснюють цей стан коливанням атмосферного тиску. Яким же чином зміни атмосферного тиску здатні вплинути на наше самопочуття? Річ у тому, що ці зміни відчутно впливають на мембрану клітин. Через це активізуються деякі продукти обміну речовин, і особливо гомотоксини.

Все це зумовлює в організмі справжній переполох. Токсини починають рухатися, як наслідок людина відчуває відчутний дискомфорт. Чи можна цей стан подолати? Можна, вважають прихильники цієї теорії. Терапія метеозалежності має ґрунтуватися насамперед на зміцненні імунітету і виведенні токсинів з організму. Логіка надзвичайно проста. Що міцніше організм, то менше він засмічений, тож менше схильний до залежності від стану атмосферного тиску.

Ближче до природи!

Але все ж, не лише атмосферний тиск може позначатися на вашому самопочутті. Є така категорія людей, у яких завжди болить голова перед дощем, а при зміні погоди їх переслідує депресивний стан. До такого роду скаргам ставилися не серйозно. Нині метеозалежність визнано складною хворобою. З’явилася навіть нова наука - біометерологія. Вона вивчає вплив клімату, стан навколишнього середовища на людський організм.

З`ясувалося, що на стан нашого організму впливає величезна кількість чинників. Це і температура повітря, і вологість, напрям і сила вітру. Що більше людина намагається позбутися впливу природи, то сильніше стає від неї залежна. Не секрет, що в містах людей, які страждають на метеозалежність, значно більше, ніж у сільській місцевості. У сільських мешканців кращий імунітет, вони більш пристосовані до різких змін погоди. Це і не дивно. Адже у місті в повітрі переважають важкі іони, які вкорочують світловий день.

Звідси різко знижується і кількість ультрафіолету, так необхідного організму. Плюс до всього в містах порушений природний водообмін. Дощова вода не йде в землю, а активно випаровується. Це, до речі, причина того, чому в місті значно важче переносити холод і спеку. Це пояснює чому в містах значно більше людей, які страждають на депресію і постійно скаржаться на погоду. Висновок: не можна відмежовуватися від природи. Тоді проблем щодо метеозалежності буде менше.

Магнітні бурі

Немало клопоту людям завдають дні підвищеної сонячної активності. У народі їх зазвичай називають магнітні бурі. Як уберегтися від них? Питання непросте. Ось що радять фахівці.

Якщо ви страждаєте на серцево-судинні захворювання, підвищується тиск, у дні, активізуються магнітні бурі максимально скоротити список запланованих справ. Перенесіть неприємні розмови або важливі візити на інший день. Не робіть великих покупок, уникайте конфліктних ситуацій. Бажано не користуватися автомобілем, а прогулятися пішки. І, без сумніву, не варто у ці дні захоплюватися спиртним або іншими тонізуючими засобами.

Будьте вкрай обережні. Пам`ятайте, що в ці дні ви особливо вразливі. Статистика - невблаганна. Відомо, що близько 70% інфарктів, гіпертонічних кризів та інсультів трапляються якраз під час горезвісних магнітних бур. Учені з`ясували, що при коливанні магнітного поля Землі, яке відбувається унаслідок збільшення сонячної активності, кров курсує по капілярах значно повільніше. Відповідно неминуче настає кисневе голодування тканин органів. У організмі відбуваються зміни. Як захисна реакція на негативну дію навколишнього середовища, в такі моменти спостерігається підвищення рівня холестерину і адреналіну. Це призводить до підвищеної стомлюваності, дратливості, втоми, до зниження життєвої активності. У дні магнітних бур набрякає обличчя. Гіпертонікам у такі дні без ліків виходити не варто.

Погодні невротики

Залежність людини від погоди не обмежується лише метеозалежністю. Є ще й таке поняття, як метеоневроз. Це дуже поширена недуга, і його не поясниш на біологічному рівні. Залежність багатьох людей від погоди пояснюється не перепадами тиску, не зміною погоди і не спалахами на Сонці, а проблемами психологічними. Якщо говорити простіше, то метеоневроз – це фатальна залежність настрою і самопочуття від того, яка за вікном погода. Аналізи показують, що в організмі все гаразд, але людина реально нездужає. «Як тільки побачу, що за вікном дощ, так відразу все з рук валиться», – ось найпоширеніший в цьому випадку вислів. Можна порадити метеоневротикам узяти себе в руки і не вередувати. Хоча подібна залежність від погоди може призвести до вельми сумних результатів.

Автомобілісти ризикують потрапити в аварію, на роботі працівник стає вкрай неуважним. Зарубіжні вчені дійшли висновку, що долати метеоневроз треба тільки науковими методами. Ця недуга, хоч і схожа на звичайну лінь, але є серйозним захворюванням, з яким необхідно активно боротися. Прояви метеоневрозу не піддаються фіксації. Тут не допоможуть найсучасніші прилади. Хіба можна зміряти апатію, тугу, нудьгу? Звичайно, ні. Досить важко докопатися і до самих причин метеоневрозу. Буває, що ще в дитинстві дитина часто спостерігає, як у батьків псується настрій при поганій погоді. У будинку змінюється атмосфера. Дитині приділяють менше уваги. Все це відкладається в дитячій підсвідомості і потім, вже в зрілому віці, може призвести до метеоневрозу.

Іншою причиною метеоневрозу може бути вроджена потреба у певній кількості сонячних променів. Особливо важко такій людині жити в північних, малосонячних регіонах. Що робити у цьому разі – адже спадковості не зміниш і переїхати далеко не завжди можливо? Вирішувати проблему можна двома шляхами. Ось перший з них. Треба створити в своїй квартирі затишну атмосферу - щільно завісити вікна, придбати лампи денного світла, щоб будь-які погодні катаклізми за вікном були непомітні. Можливо, це допоможе. Але як же бути, якщо значну частину дня доводиться проводити на вулиці? Є вихід і з цієї ситуації. Він - із галузі зосередження психологічного вольового зусилля.

Треба навчитися «одержувати насолоду» від навколишнього світу, у всьому бачити прекрасне. Протягом робочого дня треба робити передихи. Посидьте у затишному кафе, постежте з вікна за перехожими. Ви не любите дощ? От і дарма. Пригадайте, що багато поетів писали про дощ найромантичніші вірші. А який після дощу запах! Хіба можна сумувати під час дощу? Просто треба полюбити будь-яку погоду.

Дуже корисні лікувальна фізична культура, гартування повітряними і сонячними ваннами, регулярний відпочинок на природі. Добре допомагають електросон за спеціальною методикою, контрастні і сухі вуглекислі ванни. Ефективні хвойні ванни, які легко приготувати з хвойного екстракту в домашніх умовах. Їх тривалість — 10–15 хвилин, температура води — 35–37 градусів, курс лікування — 12–15 процедур. Важко переоцінити також значення здорового способу життя, відмову від такого чинника ризику, як куріння. Все це, за нашими спостереженнями, сприяє кращій адаптації організму до змінних кліматичних умов.

При усіх видах метеозалежності слід постійно робити фізичні вправи, загартовуватися, вести здоровий спосіб життя. Якщо це повністю не зведе нанівець симптоми хвороби, то ймовірно її знизить. У будь-якому разі тільки вам вирішувати - чи є у природи погана погода, і чи маєте ви повністю від неї залежати?

Дарина Клименко