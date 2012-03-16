Японію знову трусить

Землетрус магнітудою 5,2 стався сьогодні вночі в центральній частині Японії, передає ІТАР-ТАСС.

За повідомленням національного метеорологічного управління країни, епіцентр стихії розміщується у префектурі Сайтама (центральна частина головного японського острова Хонсю), а осередок залягає на глибині 100 км. Про руйнування або постраждалих не повідомляється, про загрозу цунамі не оголошувалося.

Сильні підземні поштовхи відчувалися в 11 префектурах, включаючи столичний регіон і префектуру Фукусіма. У будівлі представництва ІТАР-ТАСС в Токіо сильно розгойдувалися меблі.