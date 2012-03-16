Лікувальні властивості пастернаку використовуються при боротьбі з багатьма захворюваннями. У пастернаку корисно все – і вершки, і корінці.

Пастернак вживають при поганому апетиті і порушеннях ШКТ. Рослина зміцнює нервову систему, лікує неврози і стенокардію. Пастернак очищає від шлаків, допомагає від шлункових колік, лікує сечокам`яну хворобу і кашель. Відвар з овоча – ефективний тонізуючий і загальнозміцнюючий засіб.

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