Лікувальні властивості пастернаку

10:31, 16 березня 2012
Зарубіжні новини
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І вершки, і корінці

Лікувальні властивості пастернаку використовуються при боротьбі з багатьма захворюваннями. У пастернаку корисно все – і вершки, і корінці.

Пастернак вживають при поганому апетиті і порушеннях ШКТ. Рослина зміцнює нервову систему, лікує неврози і стенокардію. Пастернак очищає від шлаків, допомагає від шлункових колік, лікує сечокам`яну хворобу і кашель. Відвар з овоча – ефективний тонізуючий і загальнозміцнюючий засіб.

vegopolis.ru

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