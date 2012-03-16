Овочі та хліб можуть привести до раку молочної залози

Вміст кадмію, токсичного металу, що потрапляє в продукти харчування з добрив, підвищує ризик розвитку раку молочнох залози. При цьому кадмій здатен у значних кількостях накопичуватися в рослинах, що належать до сільськогосподарських культур.

Основне джерело металу в раціоні людини - хліб, картопля та інші овочі, розповідає Агнета Акессон з Каролінського Інституту. В цілому ці продукти вважаються корисними, але кадмій все змінює.

Фахівці протягом понад 12 років стежили за станом 55 987 жінок, пише Health India. Вчені оцінили, з яким обсягом кадмію стикалися жінки, використовуючи запитальники.

З усіх учасниць експерименту за час спостереження були зафіксовані 2112 випадки раку молочної залози. При цьому жінок поділили на три групи, грунтуючись на обсязі споживання кадмію. В цілому більше споживання кадмію пов`язувалося з підвищенням ризику раку на 21%.

Серед струнких жінок ризик становив 27%. При цьому, якщо кадмій надходив в організм з відносно корисними продуктами, все-таки вдавалося знизити відповідний ризик. Мабуть, самі продукти зменшували небезпеку.

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