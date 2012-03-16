Як дати шлунку «відпочити»

Наш шлунок, як і весь наш організм, щодня потребує відпочинку. При ритмі життя, коли ми їмо рано вранці, поспішаючи на роботу, а пізній вечір завершуємо вечерею, ми «зношуємо» наші внутрішні органи набагато швидше.

У такій ситуації, деякі фахівці виступають за дворазове харчування: сніданок до 10 ранку, і вечеря до 16-18 годин. Якщо у вас протягом цього часу виникають позиви до їжі — перекусіть легким салатом, випийте фреш.

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