Кава і спорт змінюють гени

Виявляється, заняття спортом забезпечують не тільки міцне здоров`я і довголіття. Вони дають людині владу над власними генами. Вчені з`ясували, що регулярні фізичні вправи сприяли тому, що раніше "мовчазні" гени знов ставали активними. Правда, на жаль, не надовго. Схожий ефект надавала також чашечка кави.

Слід зауважити, що способів змусити ген "замовкнути" не так-то вже й мало. Одним з найпоширеніших "кляпів" для ДНК в світі живої природи є метилування.

Експерименти шведських біологів з Каролінського університету та їх датських колег з Копенгагена показали, що процес метилування зовсім не є незворотнім. Більш того, дорослі люди можуть змусити знов "заговорити" мовчазні гени, виконуючи ... фізичні вправи! Виходить, що спорт не тільки для здоров`я корисний, але ще може подарувати людині владу над власною ДНК.

В процесі експериментів вчені брали біопсію з стегнових м`язів дорослих людей після того, як ті посилено позаймалися на велотренажерах Ця проба порівнювалася з аналогічною, взятої до фізичних вправ. В результаті виявилося, що після тренування у декількох генів, що мають відношення до обміну речовин (зокрема, PGC-1α, PPAR-δ і PDK4, білки яких беруть участь у розщепленні жирів), з їх промоторних областей (тобто тих ділянок, з яких починається зчитування інформації з ДНК) йшли метильні угруповання. Тепер уже ніщо не заважало іншим ферментам з`єднатися з цією ділянкою і почати зчитування. Виходить, що в результаті фізичних вправ мовчазні раптом знову стали активними.

Більш того, згідно зі спостереженнями біологів, виявився прямий зв`язок між інтенсивністю фізичного навантаження і активністю генів. І ось що цікаво - чим більше піддослідний "вкалував" на тренажері, тим активнішими ставали його гени. Тепер вже не залишалося сумніву в тому, що саме м`язова напруга включає механізм деметилювання.

І що ж, виходить, що управляти своїми генами можна, не тільки займаючись спортом, а й просто попиваючи каву! Можна-то воно можна, однак робити цього не рекомендується. Адже доза кофеїну, при якій починається процес активізації генів, близька до смертельної. Так що, якщо хочете схуднути за допомогою активізації генів, чиї білки розщеплюють жири, краще все-таки зі штангою позайматися або на велотренажері педалі покрутити, але й захоплюватися не варто - раптом деметилюється ще й такі гени, яким вже точно краще "помовчати".

Слід також зауважити, що подібні зміни генома не можуть бути передані нащадкам, тобто зробити активною ДНК своїх дітей, посилено займаючись спортом, не вийде. Справа в тому, що через якийсь час навіть у любителів фізичних вправ, гени "замовкнуть". А що стосується дітей, то їх ДНК буде метилірована в потрібних місцях ще в процесі формування ембріона. Проте, коли вони стануть дорослими, ніщо не перешкодить їм знову активізувати гени, займаючись спортом.

Правда.ру