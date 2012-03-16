Чим шкідливий кальян?
11:26, 16 березня 2012Зарубіжні новини
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Прирівняли до сотні сигарет
Одна порція кальяну, викурена протягом години, рівносильна 100 сигаретам. Такі дані озвучили в Британському кардіологічному фонді.
Фахівці фонду порівнюють куріння кальяну з внутрішньовенним введенням сигарет і відзначають, що повні дані про шкоду кальяну здоров`ю ще належить дізнатися.
Британські медики пояснюють, що після куріння кальяну в людському організмі утворюється висока концентрація монооксиду вуглецю. Це приводить до пошкодження мозкових клітин, тому кальян не можна вважати безпечною альтернативою звичайним сигаретам.
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