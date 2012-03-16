Чим шкідливий кальян?

Одна порція кальяну, викурена протягом години, рівносильна 100 сигаретам. Такі дані озвучили в Британському кардіологічному фонді.

Фахівці фонду порівнюють куріння кальяну з внутрішньовенним введенням сигарет і відзначають, що повні дані про шкоду кальяну здоров`ю ще належить дізнатися.

Британські медики пояснюють, що після куріння кальяну в людському організмі утворюється висока концентрація монооксиду вуглецю. Це приводить до пошкодження мозкових клітин, тому кальян не можна вважати безпечною альтернативою звичайним сигаретам.

likar.info