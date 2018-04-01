Банан – фрукт щастя

Банани називають "фруктами щастя" та "ідеальним фаст-фудом". Чому? Розповідає фітотерапевт Маргарита Антонова.

Їжа мудреців

Банани вважаються ідеальною їжею для того, щоб перекусити. По-перше, вони багаті корисними вуглеводами і швидко вгамовують голод. По-друге, сама природа забезпечила їх зручною "упаковкою" – шкіркою.

Вважається, що від бананів дуже легко набрати кілограми. Це не зовсім так. Ними просто не треба зловживати, як і будь-якими іншими солодкими крохмалистими продуктами. Один банан містить у середньому 60–80 калорій. Тому, якщо ви хочете залишатися стрункою, норма в день – один-два банани, не більше.

Фрукт-антидепресант

В кінці ХХ століття учені довели, що в бананах містяться речовини, близькі за структурою до так званих гормонів щастя – серотоніну і ендорфінів. Ці речовини збільшують прилив сил і відчуття насолоди. Підвищується і розумова працездатність. А калій і магній, що містяться в бананах, зменшують ймовірність емоційних зривів. І це головна цінність бананів у пору весняного авітамінозу і депресій.

Проти виразки

При захворюваннях підшлункової залози і шлунку свіжі фрукти і овочі нерідко доводиться виключати з раціону. Єдиний фрукт, на який це правило не розповсюджується, – банан. Він не збільшує виділення травних соків, а ніжна м`якоть обволікає стінки шлунку. Багато людей, які страждають виразковою хворобою шлунку, стверджують, що банани полегшують біль. Тому, якщо ви схильні до гастриту або виразкової хвороби, їжте щодня 1–3 банани.

Сонний напій

Італійці використовують банани як снодійний засіб. Для приготування цілющого напою потрібно подрібнити один банан в блендері, а потім змішати його з 50 г коньяку, додавши маленьку щіпку кориці. Пити на ніч маленькими ковтками.

Рецепт індійців

У Мексиці бананами лікують кашель. Один плід банана розминають до утворення кашки, додають мед і вживають по столовій ложці 3–4 рази на день.

При серцевих недугах

Банани – чудове джерело калію. Цей мінерал необхідний серцевому м`язу, а також печінці і головному мозку. Недостатність калію в організмі може викликати аритмію, нічні судоми м`язів ніг. Тому кардіологи рекомендують заповнювати запаси калію за допомогою бананів – і корисно, і смачно. Добова норма калію міститься в трьох плодах.

Відновлює сили

Банани чудово і швидко засвоюються, в них мало клітковини. Тому дієтологи радять включати ці фрукти в раціон хворих, тих, хто видужує після інфекцій і операцій. Корисні банани і пацієнтам онкологічних клінік в періоди хіміо- і променевої терапії.

Широко застосовуються тропічні плоди в раціоні спортсменів, які відновлюють сили під час тривалих змагань. А перед відповідальними стартами атлетів частенько садять на білково-бананову дієту. Такий раціон сприяє виведенню з організму надлишків води і нарощуванню м`язової маси.

Секрети покупки

Хороший стиглий банан має соковитий жовтий колір, гладеньку, блискучу шкірку без зелені і темних плям. Дрібні «веснянки» на поверхні не рахуються. Це ознака того, що фрукт набрав максимальну цукристість і його потрібно з`їсти того ж дня.

А ось чорнота, що покриває поверхню банана, свідчить про те, що фірмі-постачальникові не вдалося належним чином зберегти свою продукцію. Такі фрукти краще не купувати.

Нюанси зберігання

До тих пір, поки банани не дозріють, їх потрібно тримати при кімнатній температурі і низькій вологості повітря. Кетяги плодів краще підвішувати, обов`язково виймаючи їх з поліетиленових пакетів. Холодильник ці фрукти «не люблять». Мінімальна температура, при якій рекомендується зберігати стиглі банани, – плюс 10–12°С.

Протипоказання

Незрілі банани містять крохмаль, який майже не піддається переварюванню і стає здобиччю мікробів товстого кишечнику. Тому наслідком вживання недостиглих плодів часто буває надмірне газоутворення. Захоплюватися стиглими бананами не слід діабетикам.

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