Гості вечірки обвалили стелю у сусідів знизу, поранено 12 осіб

Учасники вечірки у Нью-Йорку обвалили стелю у сусідів знизу, поранено 12 осіб.

Вечірка, влаштована в одній з квартир в ніч на неділю, була такою бурхливою, що сусіди, які живуть поверхом нижче, залишилися без стелі, а двох осіб було госпіталізовано, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію Fox.

Інцидент стався на третьому поверсі приватного будинку в кварталі Фар Рокуей в районі Квінс.

Стан одного з двох госпіталізованих медики оцінюють як тяжкий. Це 10 осіб отримали забої і від госпіталізації відмовилася. Один постраждалий застряг під уламками, і його довелося витягувати співробітникам аварійних служб.