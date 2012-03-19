Гості вечірки обвалили стелю у сусідів знизу, поранено 12 осіб
11:10, 19 березня 2012Зарубіжні новини
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У двох - важкий стан
Учасники вечірки у Нью-Йорку обвалили стелю у сусідів знизу, поранено 12 осіб.
Вечірка, влаштована в одній з квартир в ніч на неділю, була такою бурхливою, що сусіди, які живуть поверхом нижче, залишилися без стелі, а двох осіб було госпіталізовано, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телекомпанію Fox.
Інцидент стався на третьому поверсі приватного будинку в кварталі Фар Рокуей в районі Квінс.
Стан одного з двох госпіталізованих медики оцінюють як тяжкий. Це 10 осіб отримали забої і від госпіталізації відмовилася. Один постраждалий застряг під уламками, і його довелося витягувати співробітникам аварійних служб.
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