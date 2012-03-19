23-річний футболіст отримав тяжкий інфаркт під час матчу

23-річний півзахисник клубу Англійської прем`єр-ліги "Болтон" Фабріс Муамба, який впав бездиханним на полі під час суботнього матчу, переніс інфаркт, повідомили представники Лондонської лікарні з лікування органів грудної клітини.

За їхніми словами, стан Муамба залишається критичним.

У заяві лікарні кажуть, що його серце вдалося знову запустити лише після тривалих реанімаційних зусиль на футбольному полі і дорогою до лікарні.

Муамба впав на поле за кілька хвилин до закінчення першого тайму чвертьфінального матчу Кубка Англії з футболу між "Болтоном" і лондонським "Тоттенхемом". Матч був зупинений за рахунку 1:1.

Уболівальники біля стадіону клубу залишають квіти і листівки, в яких вони висловлюють своє співчуття і підтримку.

