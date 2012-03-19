У Франції біля єврейської школи розстріляли дітей

Троє людей, у тому числі двоє дітей, загинуло в результаті стрілянини біля єврейської школи у французькому місті Тулуза.

Про це повідомляють сьогодні французькі ЗМІ.

За даними свідків, викладач і двоє його дітей були вбиті сьогодні зранку перед коледжем Озар Хатора.

За даними речника міністра внутрішніх справ Франції, щонайменше ще одна дитина отримала важкі поранення.

Як повідомив представник батьків Патрік РУІМІ, невідомий чоловік відкрив вогонь по людях, що перебували на пункті неформальної зустрічі перед школою. Це сталося сьогодні о 8.10 за місцевим часом.

Після скоєння злочину вбивця сів на скутер і зник з місця події.

У зв’язку із трагедією міністр внутрішніх справ Франції Клод ГЕАН попросив префектури, особливо південного сходу Франції, посилити заходи безпеки навколо єврейських навчальних закладів.

Сам міністр сьогодні після обіду планує відвідати Тулузу.

Про свій намір відвідати місце трагедії заявив також Президент Франції Ніколя САРКОЗІ.