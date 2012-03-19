Молодильні яблучка дійсно існують

Молодильні яблука. Чи не так, це словосполучення знайоме нам з дитинства. Проте, тепер з`ясувалося, що молодильні яблучка існують не тільки в народних казках, але і насправді. І цей зовсім не якісь особливі яблука, а найзвичайнісінькі.

Давно відомо, що яблука активно сприяють повній і природній нормалізації діяльності всього шлунково-кишкового тракту, а також діяльності травної системи, крім цього, яблука необхідні для нормальної роботи печінки.

Але британські учені з`ясували, що на цьому корисна дія яблук далеко не закінчується. Якщо щодня пити по півлітра свіжого натурального яблучного соку, то ризик інфаркту і інсульту знизиться більш ніж на 20%, значно підвищиться імунітет і покращають захисні функції всього організму. Але і це ще не все. Яблука мають величезний омолоджуючий ефект. Річ у тому, що в яблуках міститься унікальна речовина - епікатехін поліфенолу. Ця речовина активно сприяє омолоджуванню організму.

Британці провели експеримент, в ході якого учасників щодня забезпечували натуральним яблучним соком протягом 6 місяців. Результати перевершили всі очікування. З`ясувалося, що біологічний вік учасників експерименту до кінця дослідження в середньому став на 17 років меншим, ніж до початку. І це не говорячи вже про те, що вживання яблук знижує ризик багатьох онкологічних захворювань.

hotgo.ru