Трав'яний чай здатний лікувати
11:04, 20 березня 2012Зарубіжні новини
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Найрізноманітніші хвороби
За допомогою фітотерапії лікують найрізноманітніші хвороби – від звичайних застуд до серцевих захворювань.
Звичайно, трав`яні настої використовуються як допоміжна терапія.
«Проте я застерігаю від самолікування, – каже Короп Трєскунов, фітотерапевт з 50-річним стажем. – Наприклад, навіть від звичайної м`яти може знизитися тиск, тому такий чай протипоказаний тим, у кого гіпотонія. Фітотерапія в цілому безпечна, проте щоб вона була дієвою, препарати повинен призначати фахівець».
«Якщо ви здорові, то трав`яний чай – це безпечно, – погоджується провізор Галина Меженіна. – Але якщо у вас є будь-які хронічні захворювання, обов`язково проконсультуйтеся з фітотерапевтом або з вашим лікуючим лікарем».
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