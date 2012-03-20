Трав'яний чай здатний лікувати

За допомогою фітотерапії лікують найрізноманітніші хвороби – від звичайних застуд до серцевих захворювань.

Звичайно, трав`яні настої використовуються як допоміжна терапія.

«Проте я застерігаю від самолікування, – каже Короп Трєскунов, фітотерапевт з 50-річним стажем. – Наприклад, навіть від звичайної м`яти може знизитися тиск, тому такий чай протипоказаний тим, у кого гіпотонія. Фітотерапія в цілому безпечна, проте щоб вона була дієвою, препарати повинен призначати фахівець».

«Якщо ви здорові, то трав`яний чай – це безпечно, – погоджується провізор Галина Меженіна. – Але якщо у вас є будь-які хронічні захворювання, обов`язково проконсультуйтеся з фітотерапевтом або з вашим лікуючим лікарем».

zhinka.info