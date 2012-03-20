Які продукти захищають від діабету?

Учені із США з`ясували, що чорниця, яблука і груші є основними продуктами для профілактики цукрового діабету 2-го типу.

Національні інститути охорони здоров`я США провели дослідження за участю 200 тис. осіб, спостереження за якими тривало 24 роки. За цей період у 12600 осіб діагностували діабет. Учасників розділили на групи, залежно від складу їх раціону. В результаті з`ясувалося, що люди, що споживали дві і більше порцій чорниці в тиждень, мали зниження ризику діабету на 23%. Така ж тенденція спостерігалася і у тих, хто з`їдав не менше п`яти яблук або груш в тиждень.

Учені пояснюють, що в цих ягодах і фруктах міститься велика кількість флавоноїдів і клітковини. До речі, заміна їх соками не дає позитивного ефекту.

newsland.ru