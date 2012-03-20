Подорожник - мати всіх трав

Стародавні цілителі називали подорожник матір`ю всіх трав. Його цінували на вагу золота: китайці, які заготовлювали лікарські рослини, просили за цей цінний товар величезні гроші.

Листя подорожника є цілим складом вітамінів (груп А, К і С). Вони багаті дубильними речовинами, полісахаридами, мають протизапальну дію, швидко загоюють рани.

Подорожник має кровоспинну, протизапальну, бактерицидну, знеболюючу, ранозагоювальну, відхаркувальну, снодійну і протиалергічну дію.

Препарати з листя подорожника корисні при головному болі, порушенні обміну речовин, очних хворобах, цукровому діабеті, неврастенії, анемії, захворюваннях жовчного міхура, серцевої недостатності і аритмії.

У народній медицині настій листя рекомендують вживати при лихоманці, проносі, геморої, сінній лихоманці, запаленні сечового міхура і онкологічних захворюваннях. Свіже листя прикладають до відкритих ран, виразок і чиряків.

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