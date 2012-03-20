Чим небезпечний білий рис?

У людей, які регулярно їдять білий рис, значно підвищується ризик розвитку цукрового діабету 2 типу.

Учені з Гарвардської школи громадського здоров`я вивчили результати чотирьох досліджень, проведених в Сполучених Штатах, Австралії, Китаї і Японії. В цілому, в них взяли участь більш як 350 000 осіб у віці від 4 до 22 років. Жодному з них на момент початку досліджень не був поставлений діагноз «діабет».

В результаті опрацювання статистики був виявлений сильний зв`язок між вживанням білого рису і цукровим діабетом 2 типу, причому, на першому місці по захворюваності опинилися жінки. На основі одержаних даних учені з Гарварду зробили наступний прогноз: кожна порція білого рису (приблизно 158 г) збільшує ризик розвитку діабету на 10%!

В порівнянні з коричневим рисом, в білих сортах міститься менше поживних речовин, таких як клітковина, магній і вітаміни. При цьому білий рис, що сильно впливає також і на глікемічний індекс, – основна культура, яка споживається у всьому світі.

«Отримані результати дуже важливі, - коментує дієтолог Карен Конгро, експерт Hospital Center в Нью-Йорку. - Цей простий вуглевод некорисний, він сильно впливає на показники глікемічного індексу, провокуючи різке підвищення цукру в крові, навіть у тих людей, які не страждають від діабету».

zdr.ru