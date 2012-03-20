Чим корисні фініки?

Як виявилося, нічого спільного між фіннами і фініками, немає. Хоча фінни теж не проти поласувати даними плодами. Фініки відрізняються від інших відомих нам плодів надзвичайно малим вмістом води, високою поживністю і калорійністю (100 г поставляють організму 282 ккал).

Оскільки фруктоза і глюкоза фініків добре засвоюються, вони корисні, коли необхідно швидко відновити сили. У стародавніх писаннях знайдені згадки про те, що в тривалі походи кочівники, воїни, мореплавці обов`язково брали фініки. Плоди, які не вимагали особливих умов зберігання. Проте фініки, як і інші солодощі, сприяють утворенню жиру в організмі. Тому, вживаючи фініки, треба відповідно зменшити кількість цукру в раціоні.

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