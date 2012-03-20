Колишній гомеопат виступив з критикою гомеопатії

15:16, 20 березня 2012
Зарубіжні новини
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Ефективність не доведено

Ефективність гомеопатичних засобів не підтверджується в клінічних випробуваннях, повідомляє The Daily Telegraph з посиланням на заяву Едзарда Ернста (Edzard Ernst) з Університету Екзетера, Великобританія.
Едзард Ернст - професор комплементарної медицини, в минулому практикуючий гомеопат, опублікував статтю в журналі британського біологічного товариства (Society of Biology) The Biologist.

Як пише Едзар Ернст, гомеопатичні методи лікування, які підтримує Національна служба охорони здоров`я (National Health Service, NHS) Великобританії, "біологічно неправдоподібні", а крім того, гомеопатія може бути небезпечна для здоров`я, оскільки іноді вона замінює такі науково доведені медичні процедури як вакцинація .

Ім`я професора Ернста, непримиренного критика методів лікування, чия ефективність не доведена, але входить в арсенал медичної допомоги, що надається NHS, стало широко відомо після того, як він обізвав принца Уельського "продавцем зміїної олії" за те, що той підтримує необгрунтовану і відкидає доказову медицину.

За даними The Daily Telegraph, NHS щорічно витрачає на гомеопатію близько чотирьох мільйонів фунтів стерлінгів. В основі гомеопатії лежить теорія про те, що хворого можна вилікувати, піддавши впливу сильно розведеної субстанції, яка у здорової людини викличе симптоми, подібні до симптомів захворювання. Малі концентрації, як вважають гомеопати, запускають природні механізми, зменшуючи симптоми захворювання аж до повного самолікування.

У своїй статті професор Ернст стверджує, що ці вистави "суперечать законам фізики, хімії та фармакології, а тому гомеопатія біологічно неправдоподібна".

Крім того, Ернст звертає увагу на те, що гомеопати часто радять своїм пацієнтам уникати імунізації, і це, на думку критика, одна з головних причин низького рівня вакцинації населення.

"Стратегія використання гомеопатичних засобів як плацебо може бути дієвою лише в тому випадку, якщо лікарі приховують правду від своїх пацієнтів", - додає він.

Гомеопати стверджують, що пропонований ними метод лікування не підходить для клінічних випробувань тому, що вони не беруть до уваги позитивний ефект, який виявляється при спостереженні хворих.

Медпортал

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