Ізраїльські медсестри домовилися з урядом

Ізраїльські медсестри, що загрожували страйком, після жорстких переговорів погодилися на запропоновані умови праці, повідомляє The Jerusalem Post. Переговори з представниками Міністерства фінансів і Міністерства охорони здоров`я завершилися в ніч з суботи на неділю.

Щоб запобігти страйку, представники влади погодилися виплачувати премії медсестрам, які будуть працювати в додаткові зміни в період максимального навантаження лікарень. Медсестрам, які переїдуть і будуть працювати в лікарнях з нестачею персоналу, запропонували компенсувати плату за оренду житла.

Крім того, медсестри в ході страйку висловлювали скарги з приводу перебування пацієнтів в коридорах та інших приміщеннях лікарень. Для поліпшення умов утримання пацієнтів було вирішено встановити додаткові ліжка в трьох великих ізраїльських лікарнях: Медичному центрі імені Моше Сороки в місті Беер-Шева, лікарні Західної Галілеї Нагарія і Медичному центрі імені Едіт Вольфсон в місті Холон. Також уряд пообіцяв закупити 300 спеціальних ліжок для людей похилого віку.

Вранці 27 лютого 2012 медичні сестри всіх державних медичних установ Ізраїлю оголосили добовий страйк. Причиною страйку вони назвали нестерпні умови праці медперсоналу і небажання влади змінити цю ситуацію.

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