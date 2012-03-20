Барвник в Coca-Cola провокує розвиток раку?

Coca-Cola не планує міняти для білорусів "скандальний" карамельний барвник, що міститься у напоях компанії. Про це повідомили в ІП "Кока-Кола Бевріджіз Білорусія".

Відповідно до позиції вчених з Центру по використанню досягнень науки в інтересах суспільства (CSPI) 4-метілімідазол (4-MI) - барвник, який міститься у напої, може провокувати онкологічні захворювання, пише Белта. Прийнятий в Каліфорнії закон передбачає, що продукти, що містять більше 29 мг цієї речовини, повинні містити маркування про загрозу раку. В результаті обидві компанії вирішили змінити рецептури приготування напоїв для жителів Каліфорнії.

На нововведення очікують лише мешканці Каліфорнії, але в подальшому можуть поширитися на всю територію США. Для мешканців європейських країн, в тому числі і для Білорусі, міняти рецептури поки не планують, оскільки вважають, що карамельний фарбник безпечним.

"Провідні світові організації з продовольчої безпеки і охорони здоров`я підтверджують, що карамельний барвник, що містить незначні кількості 4-метілімідазола, є нешкідливим для використання в напоях типу "кола" та всіх інших харчових продуктах", - зазначили у білоруській "дочці". Так, офіційно схвалило карамель в якості харчового барвника Американське управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів (FDA), яке скептично поставилося до рішення штату Каліфорнії.

"Позиція штату не підтверджена науковими даними, і ризику для громадського здоров`я, який би виправдовував попереджувальне маркування нашої продукції, немає, - вважають в компанії. - Ці зміни поки не стосуються Європи, але з часом можливе розширення використання нового виду карамелі для оптимізації та спрощення систем логістики і виробництва ".

Що цікаво, використання нового виду карамелі, як підкреслили в білоруській "дочці", не впливає на смак і колір напою Coca-Cola. Тобто при бажанні виробник напоїв може без шкоди якості зменшити рівень вмісту 4-метілімідазола для білоруських і для всіх європейських, споживачів.