Морепродукти вилікують біль
08:54, 21 березня 2012Зарубіжні новини
0
Розробка морських ліків
Філіппінські учені почали підготовку до створення ліків від різних захворювань, використовуючи мешканців морського дна.
На думку фахівців, морські губки можуть бути використані для розробки препаратів проти туберкульозу і інших інфекційних захворювань, а з отрути равликів зроблять ліки від болю. Морські мікроорганізми вже проходять тестування в Інституті морських наук.
Дослідження проводяться в рамках спеціальної наукової програми розробки морських ліків. До речі, раніше австралійські учені розробили на основі равликів оральний знеболюючий препарат.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter