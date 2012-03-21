Морепродукти вилікують біль

Філіппінські учені почали підготовку до створення ліків від різних захворювань, використовуючи мешканців морського дна.

На думку фахівців, морські губки можуть бути використані для розробки препаратів проти туберкульозу і інших інфекційних захворювань, а з отрути равликів зроблять ліки від болю. Морські мікроорганізми вже проходять тестування в Інституті морських наук.

Дослідження проводяться в рамках спеціальної наукової програми розробки морських ліків. До речі, раніше австралійські учені розробили на основі равликів оральний знеболюючий препарат.

pronowosti.ru