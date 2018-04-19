Як зупинити головний біль перш, ніж він почнеться?

8 порад про те, як без ліків перемогти мігрень і забути на цілий день про біль 7:00: Головне – дотримуватися режиму! Якщо ви ляжете спати пізніше звичайного більше, ніж на годину, то це може викликати порушення циклу сну і природних біоритмів організму. Як наслідок, спровокувати головний біль, стверджує Лайза Маннікс, представниця the National Headache Foundation в Чікаго. Прагніть прокидатися і лягати спати в один і той же час щодня, включаючи вихідні.

7:45: Тонізуючий кофеїн Якщо ви часто п`єте напої (такі, як кава або чай), що бадьорять, продовжуйте це, говорить Річард Ліптон, професор невралгії в медичному коледжі імені Альберта Ейнштейна в Бронксі, Нью-Йорк. Кофеїн активізує рецептори у вашому мозку; пропустіть його прийом, і ваш головний біль тут же повернеться.

10:45: Перевірте поставу! Ви сидите прямо, плечі опущені і відведені назад? Якщо ні, виправляйтеся! Головний чутливий нерв лоба проходить через основу вашої шиї, от чому напруженість м`язів спини або плечей може привести до головного болю.

11:30: Споживайте більше рідини Лікарі знають, що зневоднення — безвідмовний спусковий механізм для головного болю. Але запитайте їх, чому, і вони не дадуть чіткої відповіді. Так або інакше, поповнювати кількість рідини в організмі потрібно часто. Тримайте пляшку з водою на вашому столі, і наповнюйте її кілька разів протягом дня в міру необхідності.

12:30: Перекусіть бутербродом Деякі речовини, такі як нітрати (містяться, наприклад, в м`ясі), тирамін (у м`яких сирах) і глутамат натрію (у деяких Китайських стравах) можуть змінити провідність електричних імпульсів у нервових волокнах і спровокувати мігрень у сприйнятливих людей (на сайті Self.com можна одержати список продуктів, що викликають головний біль).

15:00: Перерва необхідна!

Коли ви надмірно хвилюєтеся, гормон напруги кортизол і адреналін викликають зниження рівня цукру в крові. Швидка зміна рівня глюкози в організмі може стати причиною головного болю. Надайте собі можливість розслабитися на декілька хвилин, заспокоїтися, і стресу вдасться уникнути.

18:00: Зробіть зарядку! Деякі групи м`язів за день втомилися, а інші, навпаки, так і залишилися не задіяними. Невелике фізичне навантаження поліпшить кровообіг, усуне розумову втому, поліпшить загальне самопочуття, сон буде глибоким. Ризик виникнення головного болю значно скорочується.

20:30: До відпочинку потрібно готуватися! Коли ви нарешті приляжете, ваш мозок все ще опрацьовуватиме одержану протягом дня інформацію. У ньому продовжуватиметься активний обмін речовин, дисбаланс в якому може викликати головний біль. Для того, щоб запобігти мігрені, потрібно поступово переходити з робочого стану в розслаблений, тобто приділити цьому якийсь час. Почитайте цікаву книгу, прийміть зручну позу. Коли прийде час спати, ви будете достатньо розслаблені для того, щоб швидко заснути. На ранок організм буде повний сил і готовий працювати.

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