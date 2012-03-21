Чим курячі яйця корисні для серця

Американські дослідники проаналізували склад жовтків курячих яєць, які були одержані від птахів, що годувалися зокрема кукурудзою і пшоном. У жовтках було виявлено дві речовини – тирозин і трипрофан – що мали могутній ефект антиокислення. Крім того, було виявлено, що 2 сирих жовтки курячих яєць містять в своєму складі втричі більше корисних антиоксидантів, ніж, наприклад, одне яблуко середнього розміру. При обробці частина корисних властивостей втрачається, але все-таки користь залишається.

Термічна обробка скорочує енергетичну цінність курячих жовтків, але вони все ж таки залишаються такими ж корисними. Учені відзначають, що їх аналіз - це лише перший крок на шляху глобального дослідження прихованого потенціалу курячих яєць.

Раніші роботи фахівців свідчили про те, що в жовтку курячого яйця містяться такі сполуки, як каротеноїди, які і надають жовтку жовтий колір. Крім цього, у складі жовтків були виявлені пептиди, які прописують людям, які страждають високим артеріальним тиском. До речі, останнє твердження є повною суперечністю встановленого факту про те, що курячі яйця підвищують тиск за рахунок холестерину.

Антиоксиданти – сполуки, що допомагають понизити негативну дію вільних радикалів, тим самим запобігають розвитку багатьох проблем із здоров`ям, зокрема раку.

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