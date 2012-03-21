Які продукти роблять нас злими?

Транс-жирні кислоти, що містяться в смаженій їжі, хлібобулочних виробах і напівфабрикатах, можуть впливати на поведінку, роблячи людину агресивною – вважають автори нового дослідження, присвяченого цим шкідливим компонентам.

Учені з медичної школи Університету Каліфорнії (Сан-Дієго) проаналізували складові раціону і поведінку 945 чоловіків і жінок. Проводячи дослідження, вони також розглядали інші можливі чинники, що впливають на поведінку (тип особи, прояв агресії у минулому, вживання тютюну і алкоголю). З`ясувалося, що люди, в раціоні яких містилося багато продуктів з транс-жирами, частіше демонстрували негативну поведінку, наприклад, нетерпіння, дратівливість і агресію.

Висновок, який у зв`язку з цим зробили американські учені, на перший погляд парадоксальний, але якщо вдуматися, раціональне зерно все ж таки присутнє. У прес-релізі університету, який опублікований в журналі PLoS ONE, керівник дослідження, доктор Беатрис Голомб сказала: «Якщо зв`язок між транс-жирами і агресивною поведінкою виявляється причинно-наслідковим, це є підставою для рекомендації не включати транс-жири в раціон школярів і ув’язнених, оскільки шкідлива дія цих компонентів на психіку людини може не кращим чином вплинути на інших людей».

Дослідження, які проводилися раніше, пов`язували вживання продуктів з транс-жирами з такими несприятливими наслідками для здоров`я, як високий рівень холестерину, порушення метаболічних функцій, резистентність до інсуліну, запальні процеси в організмі і порушення роботи серця.

zdr.ru