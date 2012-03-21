Панцир креветки корисний для шкіри

Речовини, що містяться в панцирі креветок, здатні загоювати рани і запобігати появі зморшок. Таке відкриття зробили американські учені їх Університету Фейрлі Дікинсона.

Йдеться про хітозан, який входить до складу хітину – головного компоненту панцирів членистоногих. Його антимікробні властивості вже використовуються в стоматології і харчовій індустрії. Ученим вдалося одержати наночастки хітозану методом синтезу без використання складної препаративной хімії і токсичних розчинників. Одержаний матеріал показав підвищену активність проти двох репрезентативних видів бактерій. Цей механізм дозволить створити найбільш ефективні бактерійні засоби.

Крім того, тестування показало, що наночастки хітозану значно прискорюють процес регенерації, що буде використане для створення нових продуктів по догляду за шкірою.

ladynews.com.ua