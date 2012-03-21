Встановлено, як регенерує тканина печінки

Печінка - це унікальний орган ссавців, причому вважається таким по праву, завдяки її здатності регенерувати або відновлюватися. Печінка повертає собі майже первозданний вигляд після істотного ушкодження тканини або навіть часткового хірургічного видалення, пише innovanews.ru. Лаурі Делєв з колегами з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вирішили з`ясувати, які саме клітини відповідають за відновлення печінки. Результати опубліковані у виданні Journal of Clinical Investigation.

Раніше вважалося, що процес рухає спеціальний тип клітин, відомий як синусоїдальні ендотеліальні клітини печінки. Однак група Делєва підозрювала, що стимулюють регенерацію зовсім не ці, а інші, стовбурові і так звані клітини-попередники, що володіють здатністю ділитися на зрілі клітини і виробляють фактор росту гепатоцитів.

За допомогою щурячої моделі вчені спочатку визначили наявність стовбурових клітин і клітин-попередників, які дають початок синусоїдальним ендотеліальним клітинам у печінці та кістковому мозку. Потім вони спробували визначити, яку кількість тих і інших потрібно для регенерації.

Делєв з колегами з`ясували, що клітини з кісткового мозку не потрібні для проліферації клітин печінки у відсутності ушкодження. І навпаки, після хірургічного видалення частини печінки для відновлення органу у щурів ці клітини потрібні. Результати покращують наше розуміння того, як тканини печінки здатні відновлюватися після ушкодження, а також пролити світло на ускладнення у пацієнтів з пригніченими тканинами кісткового мозку.