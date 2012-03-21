Диво-рослина рятує від зубного болю

Немає нічого гіршого, ніж зубний біль. Люди готові зробити все, щоб відшукати чинне ліки і миттєво від неї позбутися. Як з`ясувалося, чудо-засіб можна знайти в тропічних лісах Амазонії, де росте рідкісна рослина акмелла городня (Acmella oleracea). За словами вчених з Кембріджського університету (Cambridge University), воно може замінити навіть самі сильні знеболюючі препарати, пише The Daily Mail.

Антрополог Франсуаза Барбіра Фрідман виявила рослину 30 років тому, коли гостювала у перуанському племені, щопрактикує шаманізм. Під час тієї поїздки у неї розболівся зуб мудрості, і жителі дали їй якийсь засіб. В результаті у неї моментально зник біль і відчуття дискомфорту. Пізніше вона з`ясувала, яка рослина їй допомогла.

Через кілька років команда вчених успішно протестувала акмеллу городню, і результати їх вразили. Використовуючи екстракти рослини, вчені створили гель, блокуючий больові рецептори в нервових закінченнях. Клінічні випробування показали, що гель знімав біль після видалення зуба, був більш ефективним в порівнянні зі стандартними знеболюючими засобами, якщо це стосувалося пацієнтів з хворобами ясен. Його дія була тривалою. У ході неофіційних тестів, проведених перуанським стоматологом, екстракт рослини також допоміг вилікувати виразки ротової порожнини, викликані носінням зубних протезів і скоб, запаленням ясен. Головна перевага засобу полягає в тому, що воно не має побічних ефектів.

«Поява даного засобу дозволить нам відмовитися від знеболюючих ін`єкцій в ході стоматологічних процедур. Результати випробувань показали, що гель має широке застосування. Вважаю, що люди нададуть перевагу цим лікам, адже це натуральний засіб, і він підходить навіть дітям. В даний момент немає іншої альтернативи », - коментує Ф.Фрідман.

Спеціаліст планує опублікувати результати клінічних випробувань в міжнародному стоматологічному журналі і провести додаткові випробування. За словами Ф.Фрідман, гель з`явиться у продажу протягом двох років.

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