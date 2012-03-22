Куряче м'ясо заражає сечостатевими інфекціями

Канадські учені назвали куряче м`ясо причиною інфекцій сечовивідних шляхів. На думку фахівців з Університету Макгілла, бактерії, що провокують інфекції, проникають в організм людини з м`яса птиці.

Раніше передбачалося, що інфекції сечостатевої системи викликані дією бактерії E. Coli. В ході дослідження учені порівняли генетичні відбитки E.coli у пацієнтів з відбитками зразків курячого м`яса, свинини і яловичини. Виявлено, що бактерії потрапляють в людський організм безпосередньо від птаха, а не через зараження під час його обробки.

Автори вважають, що ризик зараження бактеріями знижується, якщо дотримуватися правил гігієни при поводженні з м`ясом і застосувати серйозну термічну обробку.

meddaily.ru