Пігулки від болю викликають гіпертонію?

Ізраїльські учені прийшли до висновку, що зловживання болезаспокійливими ліками провокує розвиток гіпертонії. Підвищений тиск, у свою чергу, підвищує ризик інфаркту і інсульту.

Дослідники з Тель-Авівського університету виявили, що сполуки, що входять до складу ліків, (зокрема, болезаспокійливих, що часто приймаються) можуть підвищувати кров`яний тиск і блокувати дію препаратів для пониження тиску.

Повних даних про побічні ефекти популярних ліків немає як у пацієнтів, так і у самих медиків, підкреслюють експерти.

likar.info