Як захиститися від каменів в нирках

Причиною хвороб нирок і сечового міхура нерідко є незбалансоване харчування в дитинстві. Лікар-нефролог Івано-Франковської обласної дитячої лікарні Оксана Лесюк розповіла, як перевірити здоров`я нирок дитини в домашніх умовах, і які симптоми повинні стати сигналом того, що її харчування незбалансоване.

Щоб провести міні-аналіз, необхідно зібрати сечу дитини в баночку і дати відстоятися не менш як годину. Якщо в сечі спостерігається осад цегляно-червоного кольору – це сигнал наявності уратів, що може бути пов`язане з «м’ясоїдним» харчуванням дитини. Нормальний колір сечі – ясно-жовтий або солом`яно-жовтий. Якщо спостерігається помутнішання сечі, то в раціоні дитини потрібно обмежити шоколад, какао, кислі фрукти і ягоди. Білий осад в сечі дитини – ознака надлишку фосфатів, характерна для любителів молочних продуктів.

За наявності таких симптомів дитину необхідно показати лікареві. Він призначить дієту, яка допоможе не допустити утворення «каменів» в нирках.

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