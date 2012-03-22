Фізичні тренування підвищують рівень гормонів тестостерону і адреналіну в крові, що позитивно позначається на якості інтимного життя. До такого висновку прийшли британські учені, проаналізувавши результати декількох досліджень про зв`язок фізичної і сексуальної активності.

Біля третини жінок, згідно медичній статистиці, стикаються із зниженим лібідо. А опитування дівчат, які відвідують фітнес-центри, показав, що у 90% з них після тренувань посилюється сексуальне бажання. При цьому для підтримки лібідо достатні навіть 30 хвилин щоденних інтенсивних фізичних вправ.

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