Ще одна суперкорисна властивість вівсянки

Вівсяна каша, добре відома своєю користю для травлення, виявилася також корисною в якості засобу захисту організму від венеричних захворювань. До такого висновку прийшли медики із США.

Фахівці пояснюють, що вівсяна крупа багата амінокислотою аргініном. Аргінін активізує макрофаги – клітини, які захоплюють і блокують дію бактерій і інших чужорідних частинок. Макрофаги спрямовуються до центру запалення, коли організму загрожує венеричне захворювання.

Аргінін також міститься в кунжуті, кукурудзі, горіхах, родзинках і шоколаді.

medikforum.ru