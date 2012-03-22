Ще одна суперкорисна властивість вівсянки
11:05, 22 березня 2012Зарубіжні новини
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Багата на аргінін
Вівсяна каша, добре відома своєю користю для травлення, виявилася також корисною в якості засобу захисту організму від венеричних захворювань. До такого висновку прийшли медики із США.
Фахівці пояснюють, що вівсяна крупа багата амінокислотою аргініном. Аргінін активізує макрофаги – клітини, які захоплюють і блокують дію бактерій і інших чужорідних частинок. Макрофаги спрямовуються до центру запалення, коли організму загрожує венеричне захворювання.
Аргінін також міститься в кунжуті, кукурудзі, горіхах, родзинках і шоколаді.
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