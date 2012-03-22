Куріння «на вихідних» так само згубне для мозку, як і постійне

Неважливо, курите ви щодня або тільки на вихідних, подає Time висновки вчених з Нортумбрійского університету (Великобританія), опубліковані у виданні Open Addiction. «У всякому випадку, ваша пам`ять страждає в однаковій мірі», — пояснює журналістка Олександра Сіфферлін.

В експерименті брало участь 84 студенти, яких розділили на 3 групи. Перша група викурювала близько 20 сигарет один-два рази на тиждень, зазвичай по вихідних. Випробовувані з другої групи викурювали 10-15 сигарет на день. Члени третьої групи взагалі не курили.

Всі учасники повинні були виконати завдання на запам`ятовування. Виявилося, що курці впоралися із завданням набагато гірше, ніж решта. Більш того, результати першої групи курців принципово не відрізнялися від результатів другої.

Куріння прискорює процеси дегенерації мозку навіть у тих, хто курить тільки на вихідних, резюмував Том Хеффернен з Нортумбрійского університету.

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