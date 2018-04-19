Тонкий кишечник керує усією гормональною системою організму

Про тонкий кишечник, порівняно з іншими органами, говорять мало. Здебільшого тому, що добратися до цього органу не так вже й легко. Тим часом, ця система надзвичайно важлива для роботи всього організму і часто саме в ній криється причина різних проблем зі здоров"ям. Насправді потрібно не так вже й багато зусиль, щоб нормалізувати її роботу. Це важливо знати всім.

Тонкий кишечник належить до найтаємничіших органів. Чому? Бо його дуже складно досліджувати. Медицина має дуже мало інструментів для обстеження тонкого кишечнику. Практично це можна частково зробити лише за допомогою радіозонду, який проходячи по кишечнику фотографує, що навколо відбувається. Що ж стосується популярної гастроскопії (обстеження за допомогою зонду), то вона може дослідити лише стравохід, шлунок та дванадцятипалу кишку, а 8 м тонкого кишечнику залишаються поза кадром. Колоноскопія ж (дослідження через пряму кишку) охоплює лише 1,5 товстого кишечнику. Тож найбільшу інформацію про стан тонкого кишечнику отримують за допомогою "природного приладу" - "очі, пальці, вуха", звертаючи увагу на такі показники як здуття живота, бурчання, больові відчуття, а також випорожнення. Зокрема, пронос (рідкі випорожнення) свідчить про проблеми в цьому органі, який "не справився" з травленням їжі та всмоктуванням.

Останнім часом науковці заговорили про те, що тонкий кишечник належить не лише до системи травлення, а й є активним органом ендокринної системи. Під час медичних досліджень було доведено, що багато залоз внутрішньої секреції запускаються саме з тонкого кишечнику, у цьому його можна порівняти з диригентом оркестру. У ньому містяться певні рецепторні ділянки, через подразнення яких відбувається вплив на ендокринну систему. Тож від стану цього органу залежать й надзвичайно важливі гормональні процеси організму.

Безпосередній вплив тонкий кишечник має і на серце, бо розташований дуже близько до цього органу.

Але й більш віддалені внутрішні системи також "пожинають" наслідки процесів, які відбуваються в тонкій кишці. Бо в ній усмоктується переважна більшість речовин, що надійшли з їжею. Якщо вони корисні й потрібні, то всім від цього добре, бо отримали якісне живлення. Якщо ж людина харчується напівфабрикатами, продуктами, що містять хімічні домішки: стабілізатори, ароматизатори, барвники, консерванти, стимулятори тощо, то через тонкий кишечник вони будуть доставлені до всіх інших органів. Наукові дослідження свідчать, що людина, яка часто вживає згадані продукти, за рік з"їдає до 3 кг "хімії". Зважаючи на те, що тонкий кишечник є дуже активним, можна передбачити, що ці 3 кг сміття потрапляють у кров. Тому їм під час покупки харчів особливо ретельно потрібно вивчати надписи на упаковці щодо вмісту і кількості хімічних речовин, багато з яких позначено літерою "Е" з цифрами. Щоправда вони часто написані дуже дрібним шрифтом та ще й у місцях згинів упаковок - щоб споживач не догледів. І все ж не варто шкодувати кількох хвилин часу, щоб знайти цю важливу інформацію й ознайомитися з нею.

Тримати тонкий кишечник у порядку допоможе такий простий і легкодоступний засіб, як термічно оброблена клітковина - варені, печені, тушені овочі й фрукти. Це той "парашют", який врятує тонку кишку, а з ним і всі інші органи від "падіння", "підхопить", не дасть всмоктатися й виведе з організму токсиканти, які потрапили в нього. Крім того, потрібно пам"ятати, що рослинна клітковина це обмінний сорбент, тож не лише очистить тонкий кишечник, а ще й віддасть вітаміни та мікроелементи, які він всмокче, "поділившись" з усіма іншими.

Клітковина виконує ще одну дуже важливу функцію. Проходячи по тонкому кишечнику, вона м"яко подразнює всі його ділянки, тонізуючи таким чином гормональну систему організму. Інші складові їжі не мають такого впливу на тонку кишку. Бо перетравлюються у верхніх відділах тонкого кишечнику і до низу доходять у вигляді кашки, яка вже не може механічно подразнювати його стінки (на відміну від клітковини, що у майже незмінному вигляді проходить по всьому кишечнику).

"Ліками" можуть стати спеції й прянощі. Річ у тім, що тонкий кишечник це своєрідний термостат, а відтак у ньому створено ідеальні умови для розмноження бактерій. Тож варто 1-2 новим, не знайомим Вашій імунній системі бактеріям потрапити через рот, і в тонкому кишечнику вони почнуть розвиватися "по повній програмі", а через систему всмоктування їх токсини підуть гуляти по всьому організму. Спеції й прянощі допоможуть підняти захисний бар"єр тонкому кишечнику, а відтак профілактуватимуть виникнення патологічних процесів. Добре підійдуть "щільні" прянощі: часник, цибуля, корінь імбиру, кора кориці, плоди кропу, коріандру, хрін, петрушка, селера, пастернак тощо.

З метою підняття захисного бар"єру можна застосовувати й метод академіка Болотова: після кожної їди посмоктати дрібочку солі, поклавши її на язик. Ще одна важлива умова запобіганню гнилісним патологічним процесам у тонкому кишечнику - це наявність апетиту. Лише тоді в шлунку відбудеться виділення потрібної кількості соку для подальшого травлення в кишечнику. Розсоли, як і спеції, також сприяють появі апетиту. Для цього можна використовувати розсіл з квашеної капусти чи підсолені свіжі овочеві соки: свіжу капусту дрібно нашинкувати, посолити, пом"яти рукою, щоб виділився сік і з"їсти для пробудження апетиту.

Потрібно звернути увагу на ще один важливий нюанс - вживання м"яса та інших білкових страв (риби, яєць), які більше за інші спричинюють процеси гниття в тонкому кишечнику. Щоб уникнути цього, білкові продукти потрібно вживати лише тоді, коли шлунок має достатню кількість соків для їх травлення, а відтак підготує для подальшої переробки в тонкій кишці. Якщо з"явився апетит першою слід з"їсти м"ясну чи рибну страву, бо якщо перед цим закинути щось інше, скажімо салат, він поглине частину соків, і їх може не вистачити для травлення білків, а відтак вони почнуть гнити. Але якщо апетиту немає, його спочатку потрібно викликати якоюсь збуджувальною апетит стравою (приміром, підсоленим салатом зі свіжої капусти), яка запустить механізм виділення соляної кислоти, потрібної для травлення білків.

Ще одна порада - час від часу проводити протипаразитарну терапію. Хоча б двічі на рік - восени та весною. Тонкий кишечник - це найулюбленіше місце проживання гельмінтів, бо в ньому найбільше їжі. Для цього можна використати гарбузове насіння, про що ми неодноразово писали або фітокомплекси. Приміром, ефективним є такий засіб: приготувати суміш з подрібнених у порошок полині, пижми й гвоздики (пряність), взятих у рівних частинах. Цю суміш потрібно приймати перед кожним прийомом їди, або на початку їди по 1/4 -1/3 кавової ложечки курсами по 5 днів з інтервалами в 3-5 днів, всього 3-4 курси. Суміш дуже гірка. Тому, хто не може її через це проковтнути, можна зробити "капсули": розім"яти м"якуш хліба (сформувати кілька маленьких млинчиків) , насипати порошок суміші в центр кожного млинчика (у кількості горошини), сформувати кілька кульок, ковтнути їх перед прийняттям їжі. Пом"якшити гіркоту суміші можна додавши до трьох названих рослин ще й корицю та порошок імбиря (продається як приправа), вони також мають антипаразитарні властивості, крім того, сприяють поліпшенню мікрофлори кишечнику.

За допомогою цього засобу можна позбутися круглих та стрічкових глистів, і навіть лямблій, з якими боротися досить тяжко. Тим часом треба пам"ятати, що гельмінти є причиною величезного переліку захворювань практично всіх органів і систем. Бо сильно токсикують організм відходами своєї життєдіяльності, пригнічують нормальну мікрофлору, внаслідок чого активізується патогенна. Крім того, вони забирають у людини білки, вуглеводи, вітаміни й мікроелементи.

Здоров я тонкої кишки залежить і від стану хребта, зокрема зони її проекції - попереку й нижньої частини грудного відділу. Якщо там внаслідок защемлень порушена інервація, то імпульси з тонкого кишечнику можуть не доходити до ендокринних залоз, зокрема підшлункової залози, простати в чоловіків, яєчників у жінок, від чого ці органи страждатимуть.

У разі появи неприємних відчуттів у тонкому кишечнику (біль, здуття) їх можна полегшити за допомогою дії тепла на ділянку цього органу, внаслідок чого поліпшиться місцевий кровообіг, активується імунна система. З цією метою на ділянку пупа кладуть грілку, в маленьким дітям - шматок вати, який закріплюють бинтом чи шарфом.

Корисною для раків є дихальна гімнастика. На вдосі сильно випнути живіт, на видосі - втягнути, повторити кілька разів. Це можна робити перед кожним прийомом їжі для стимуляції роботи тонкого кишечнику, а також для активації всіх внутрішніх органів.

Борис СКАЧКО,

лікар, фітотерапевт, автор 20 опублікованих книжок, більш як 40 наукових, 250 науково-популярних статей на теми правильне лікування, дихання, здорове харчування, достатня рухова активність, здоровий спосіб життя.