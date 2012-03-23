Корисні властивості яблучного оцту

Цілющі властивості яблучного оцту використовуються для лікування різних хвороб. Давайте детально розглянемо народне лікування яблучним оцтом.

Органічні кислоти при зовнішньому застосуванні омолоджують шкіру: розгладжують зморшки на обличчі, покращують колір обличчя і відновлюють тонус шкіри.

Калій, необхідний для нормальної роботи серцевого м`яза, запобігає розвитку аритмії, відповідає за здоров`я нервової системи, є в яблучному оцті.

У ньому міститься і велика кількість пектинових речовин, які при попаданні в організм, знижують інтенсивність всмоктування жирів, що дозволяє контролювати рівень холестерину крові. А /J-каротин, наявний в яблучному оцті є засобом для профілактики онкологічних і серцево-судинних хвороб.

Використання яблучного оцту в косметичних цілях пояснюється схожим кислотно-лужним показником (рН). Бор, присутній в яблучному оцті, сприяє регуляції обміну кальцію в організмі. Ця властивість особливо важлива для здоров`я жінок, адже виведення кальцію з кісткової системи в їх організмі відбувається активніше, що може призвести до остеопорозу.

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