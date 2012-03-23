Кому потрібні комп'ютерні окуляри

Лікарі-офтальмологи рекомендують користуватися спеціальними окулярами для роботи за комп`ютером тим, хто проводить перед екраном монітора більш як 2 год. в день. Фахівці підрахували, що за допомогою правильно підібраних окулярів можна збільшити продуктивність праці на 30%.

Лікарі пояснюють, що комп`ютерні окуляри дозволяють понизити зорове навантаження, зменшити шкідливу дію випромінювання від монітора на органи зору. Носіння окулярів знижує ризик розвитку міопії, короткозорості, астигматизму, а також знижує стомлюваність.

Перед тим, як придбати комп`ютерні окуляри, лікарі-офтальмологи рекомендують перевірити гостроту зору. Це дасть можливість підібрати індивідуальні лінзи.

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