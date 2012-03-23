Кому потрібні комп'ютерні окуляри
09:32, 23 березня 2012Зарубіжні новини
0
Хто проводить перед монітором більш як 2 год.
Лікарі-офтальмологи рекомендують користуватися спеціальними окулярами для роботи за комп`ютером тим, хто проводить перед екраном монітора більш як 2 год. в день. Фахівці підрахували, що за допомогою правильно підібраних окулярів можна збільшити продуктивність праці на 30%.
Лікарі пояснюють, що комп`ютерні окуляри дозволяють понизити зорове навантаження, зменшити шкідливу дію випромінювання від монітора на органи зору. Носіння окулярів знижує ризик розвитку міопії, короткозорості, астигматизму, а також знижує стомлюваність.
Перед тим, як придбати комп`ютерні окуляри, лікарі-офтальмологи рекомендують перевірити гостроту зору. Це дасть можливість підібрати індивідуальні лінзи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter